Der Tag mit Albrecht von Lucke SPD in Sachsen-Anhalt - auf verlorenem Posten?

Moderation: Korbinian Frenzel

Mit Albrecht von Lucke sprechen wir außerdem über den gegenwärtigen Stand der Digitalisierung in deutschen Schulen. (imago/Jürgen Heinrich)

Das Elend der Linksparteien in Sachsen-Anhalt, das Problem der CDU mit der Werteunion, das Ende der Länderbezeichnungen für die Corona-Mutanten und die Forderung der Ukraine nach deutscher Militärhilfe: die Themen mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD: Darauf deuten die Umfragen vor der Wahl in Sachsen-Anhalt hin. SPD und Linke dagegen dümpeln bei tristen 10 bis 11 Prozent vor sich hin. Stehen die linken Parteien in Sachsen-Anhalt mittlerweile auf völlig verlorenem Posten oder geht da noch was? Darüber sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke.

Außerdem in der Sendung:

Ins Aus manövriert? Mit dem Ökonomen Max Otte wird ein bekennender AfD-Wähler neuer Chef der CDU-nahen Werteunion

Die Ukraine fordert deutsche Militärhilfe - wie soll sich Deutschland dazu verhalten?

Digitalisierung und Schule - wo stehen wir?

Alpha statt indisch, Beta statt südafrikanisch? Die WHO will die Coronamutanten diskriminierungsfrei umbenennen