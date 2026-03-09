Folgen aus BaWü-Wahl

Politologe von Lucke: Merz braucht mehr Mut

Cem Özdemir erhält auf der Grünen-Wahlparty nach den ersten Prognosen Blumen.
Zwei Faktoren habe die Wahl in Baden-Württemberg bestimmt, sagt Albrecht von Lucke: Die starke Personalisierung und das "enorme strategische Versagen der Union". © picture alliance / dts-Agentur / -
Was folgt aus der Landtagswahl in Baden-Württemberg? Politikwissenschaftler von Lucke befürchtet angesichts der Schwäche der Volksparteien "ganz ungemütliche Zeiten mit Blick auf die kommenden Wahlen". Vom Kanzler erwartet er vor allem eines: mehr Mut.
