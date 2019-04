Der Tag mit Alan Posener Neue Versprechen aus Peking

Kritik an der Seidenstraßen-Initiative ist Chinas Präsident Xi Jinping mit neuen Vorschlägen begegnet. Er versprach auf dem Gipfel in Peking mehr Transparenz und Umweltschutz. Wir sprechen darüber mit dem Journalisten Alan Posener. Weitere Themen sind die Europawahl und der FDP-Parteitag.

Angesichts internationaler Kritik an der chinesischen Seidenstraßen-Initiative hat Präsident Xi Jinping mehr Offenheit versprochen. Zum Auftakt des Gipfels in Peking zu den weltweiten Infrastrukturplänen sagte Xi mehr Kooperation, Umweltschutz und Kampf gegen Korruption zu. Wir sprechen mit unserem Studiogast, dem Journalisten Alan Posener, darüber, wie glaubwürdig solche Versprechen sein können?

Wenig Sympathie für Parteien

Die Europawahl könnte eine Denkzettel-Wahl werden. Einer europaweiten Umfrage zufolge wollen viele Befragte ihre Entscheidung weniger an ihrer Zustimmung zu einer bestimmten Partei als an der Ablehnung ausrichten. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Was bedeutet dieser Vertrauensverlust?

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zieht Konsequenzen aus den "Gelbwesten"-Protesten. In einer Rede kündigte er Steuersenkungen für die Mittelschicht an, will aber gleichzeitig an seinem Reformkurs festhalten. Wie viel Zugeständnisse kann Macron eigentlich machen?

Entdeckung der Klimapolitik

Die FDP will auf ihrem Parteitag mit liberalen Klassikern punkten. Wirtschaft und Bildung sollen im Mittelpunkt der Debatten stehen. Außerdem wollen die LIberalen ihr Profil in der Klimapolitik schärfen. Ist die Oppositionspartei ein Gegengewicht zu den Grünen?

Gesundheitsfalle Vitamin H

Dem Vitamin H widmet sich Udo Pollmer in seiner Kolumne "Mahlzeit!". Manche Warnungen verhallten ungehört, obwohl sie weit mehr Aufmerksamkeit verdient hätten als der übliche Ernährungsalarmismus, findet er. Denn die Arzneimittelbehörden warnten vor Biotin, das auch als Vitamin H bekannt sei. Es habe bislang sein Dasein als Mauerblümchen gefristet und werde nun für schwere Zwischenfälle verantwortlich gemacht.

Der deutsch-britische Journalist Alan Posener wurde in London geboren und wuchs in Kuala Lumpur und Berlin auf. Er war zunächst Lehrer und machte sich als pointierter Kommentator und Blogger einen Namen. Heute ist er Korrespondent für Politik und Gesellschaft bei der "Welt"-Gruppe. Posener hat zahlreiche Bücher geschrieben, darunter "Imperium der Zukunft – Warum Europa Weltmacht werden muss" (Pantheon 2007) und "Benedikts Kreuzzug: Der Kampf des Vatikans gegen die moderne Gesellschaft" (Ullstein 2009).