Der Tag mit Alan Posener Eine humanitäre Geste, die überfällig war

Moderation: Gesa Ufer

Der britisch-deutsche Journalist Alan Posener. (picture-alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Deutschland nimmt nun endlich minderjährige Flüchtlinge aus Lagern in Griechenland auf. Donald Trump droht der Weltgesundheitsorganisation. Was ist so schlimm an Corona-Bonds? Und: Sollen wir die Kirchen zu Ostern öffnen?

Deutschland will in der nächsten Woche 50 unbegleitete Minderjährige aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufnehmen – und weitere sollen folgen. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hatte im März beschlossen, etwa 1000 bis 1500 Kinder und Jugendliche nach Deutschland zu holen und zu betreuen.

Acht EU-Staaten haben sich zur Aufnahme minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge bereit erklärt. Über die in der EU umstrittene Flüchtlingspolitik sprechen wir in unserer Mittagssendung mit dem Journalisten Alan Posener.

Weitere Themen:

- Vernünftige Gläubige: Sollen die Kirchen Ostern öffnen?

- Schuld sind immer die anderen: US-Präsident Donald Trump droht der WHO mit einem Stopp von Beitragszahlungen

- Suche nach Lösungen: Weiter keine europäische Einigung bei Corona-Bonds

- Rauchwolke über Berlin-Mitte: Was ist beim Berliner Stadtschloss passiert?

Der deutsch-britische Journalist Alan Posener wurde in London geboren und wuchs in Malaysia und Berlin auf. Er war zunächst Lehrer und machte sich als pointierter Kommentator und Blogger einen Namen. Heute ist er Korrespondent für Politik und Gesellschaft bei der "Welt"-Gruppe. Posener hat zahlreiche Bücher geschrieben, darunter "Imperium der Zukunft – Warum Europa Weltmacht werden muss" (Pantheon 2007) und "Benedikts Kreuzzug: Der Kampf des Vatikans gegen die moderne Gesellschaft" (Ullstein 2009).