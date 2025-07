Der Fall Maja T.

Kampf um einen fairen Prozess

32:12 Minuten Bei einer Verurteilung droht Maja T. eine lange Haftstrafe © picture alliance / dpa / Samuel Winter

Maja T. steht in Ungarn vor Gericht. Die non-binäre Person gilt als linksextrem und soll mutmaßliche Neonazis in Budapest angegriffen haben. Diese Woche wurde Maja T. in ein Haftkrankenhaus verlegt – nach vier Wochen Hungerstreik.