Der Dresdner Kammerchor und Hans-Christoph Rademann Romantischer Chorabend - In der Natur

Moderation: Ruth Jarre

Kreisrund haben sich die Mitglieder des Dresdner Kammerchores im Kirchenraum aufgestellt. (Dresdner Kammerchor / Agnes Böhm )

Nach zehn Wochen Zwangspause haben sich Sängerinnen und Sänger des Dresdner Kammerchors nun wieder für ein Radiokonzert getroffen. In der Dresdner Annenkirche sangen sie Werke der Romantik, die dem Wald zutiefst verbunden ist.

Ein Experiment war es für den Dresdner Kammerchor und seinen Dirigenten, Hans-Christoph Rademann. Und auch eine Wohltat. Denn das Experiment ist durchaus gelungen. Wer wagt, gewinnt: Nach zweieinhalb Monaten ohne eine einzige Probe, geschweige denn ein Konzert, kamen 14 Mitglieder des Chores unter Leitung von Hans-Christoph Rademann wieder zusammen - für eine Konzertaufnahme ohne Publikum.

Singen mit Abstand

Die Dresdner Annenkirche bietet genügend Platz, um die strengen Auflagen zu befolgen. Zunächst war ein Abstand von vier Metern zwischen den Sängern gefordert, aktuell sind es drei Meter. Immer noch sehr weit entfernt, ein Chorklanggefühl kommt beim Singen nicht auf. Und auch für den Dirigenten, in der Mitte der im Kreis aufgestellten Sänger, herrschen erschwerte Bedingungen.

Der Dresdner Kammerchor hat sich weit im Kirchenraum verteilt. (Dresdner Kammerchor / Agnes Böhm )

"In der Natur", so war das Konzert überschrieben, mit Werken von Mendelssohn Bartholdy, Brahms, Krenek und Dvořák. Bekanntes, wie Mendelssohns "Abschied vom Walde" war darunter, aber auch Unbekanntes und sehr Selten zu Hörendes wie die beiden Chorzyklen von Ernst Krenek und Antonín Dvořák.

Eigentlich sollte das Programm im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele 2020 präsentiert werden - mit 34 Sängern. Nach den zahlreichen Absagen in der Saison bekommt die Thematik, unter die die Musik hier gestellt wurde, einen durchaus erweiterten Hintergrund.

Hans-Christoph Rademann in der Annenkirche in Dresden. (Dresdner Kammerchor / Agnes Böhm )

In der Natur waren sicherlich zuletzt sehr viele Menschen sehr viel häufiger als normalerweise. Und vielleicht fällt es ja dem einen oder der anderen inzwischen leichter als vorher, hinter die Buchstaben und Töne zu blicken. Denn, so meint Hans-Christoph Rademann: "Der Wald ist viel mehr als nur ein Wald. Man kann sich dort finden, wenn man sein Unterbewusstes erkannt hat".

Sie wollen unser Konzert in besonderer Qualität verfolgen? Dann wechseln sie hier auf unseren hochaufgelösten Stream (ACC 256 kbit/sec.).

Aufzeichnung des Konzertes vom 30. Mai 2020 in der Annenkirche Dresden

"In der Natur"

Felix Mendelssohn Bartholdy

Sechs Lieder im Freien zu singen op. 59

Ernst Krenek

"Die Jahreszeiten" op. 35

Johannes Brahms

Fünf Gesänge op. 104

Antonín Dvořák

"In der Natur", Fünf Chorlieder op. 63 (nach Gedichten von Vítězslav Hálek)

Dresdner Kammerchor

Leitung: Hans-Christoph Rademann