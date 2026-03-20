    "Der Doppelagent": Wie der Ostrock in den Westen kam

    14:15 Minuten
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    Leue, Gunnar; Birr, Dieter; Schimmelpfennig Peter |
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