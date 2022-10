Demos gegen Energiepolitik

Zwar nehme die Zufriedenheit der Menschen mit der Demokratie in beiden Landesteilen gleichermaßen ab, "aber im Osten ist das intensiver", so Mau, "und es gibt eine spezifische Protestkultur, die sich über Jahre entwickelt hat, und einen organisatorischen Kern, der sowas relativ schnell auf die Beine stellen kann."

Bei Protesten wie der Demonstration am 8. Oktober in Berlin auf Initiative der AfD sei deutlich erkennbar, dass rechte Akteure versuchen, "sich an die Speerspitze dieser Aktivitäten zu stellen und diese Arten von Unzufriedenheit einzusammeln und zu kanalisieren."

Dahinter stecke die "infame Strategie", quasi zu sagen: "Dann sind wir eben rechts!", so Mau. Anklänge an die Bürgerrechtsbewegung in der späten DDR aber auch eine gewisse Skepsis gegenüber westlichen Werten, vielleicht sogar "ein völkisches Denken" würden als Gegenmodell zum Westen in Stellung gebracht. Dessen ungeachtet werde der Begriff "Ostdeutschland" auf Demonstrationen durchaus auch von Westdeutschen mitskandiert.

In der gegenwärtigen Krise werde die Loyalität der Bürgerinnen und Bürger zur Demokratie auf die Probe gestellt, sagt Mau. Lange Zeit sei Demokratie in Deutschland mit Wachstum und Wohlstandssteigerung einher gegangen. Damit die Menschen angesichts der bevorstehenen Engpässe das Vertrauen nicht verlieren, müsse die Politik klarer kommunizieren und bessere Antworten auf die Krise finden.

"Man kann ja vieles gar nicht mehr nachvollziehen, das war in der Coronakrise so, das ist jetzt bei diesen ganzen Entlastungspaketen auch so." Auch Fragen von Gerechtigkeit seien "ganz zentral dafür, ob Leute eine Veränderung oder eine Zumutung für legitim halten", so Mau. "Da muss Politik mehr machen. Da ist sie nicht besonders gut in der Kommunikation - aber auch nicht besonders gut im Maßnahmenkatalog."