    Delirio d’amore beim Bayreuth Baroque Opera Festival 2026

    89:06 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Bruno de Sá, Sopran; Wrocław Baroque Orchestra; Pedro Beriso, Ltg. |
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