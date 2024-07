Zwei Tage vor der slowakischen Parlamentswahl im September 2023 wurde auf Facebook eine Audioaufnahme verbreitet, in der Michal Šimečka, der Vorsitzende der liberalen Partei “Progressive Slowakei”, über seine Wahlfälschungen sprach. Die Stimme des Politikers war ein Deepfake, will heißen: vollständig KI-generiert.

Ein solches Verbot lässt sich auch in einer liberalen Demokratie durchaus begründen: Es schränkt zwar die Kommunikationsfreiheit ein, doch das Recht auf freie Meinungsäußerung wird nicht angetastet. Denn wer manipulative Deepfakes erstellt und in Umlauf bringt, glaubt gerade nicht an deren Inhalt und äußert also keine ihm eigene Meinung. Er weiß, dass das Dargestellte nicht der Realität entspricht, und verbreitet es trotzdem.