Da schlägt also die CDU eine Reform des Bürgergelds vor. Kann man richtig oder falsch finden. Was passiert? Die Kritiker schäumen geradezu vor Wut. Verantwortungslos, ein Angriff auf den Sozialstaat, spielt den Feinden der Demokratie in die Hände! Inwiefern die Idee gesamtgesellschaftlich weiterführen könnte? Kein Interesse. Diskussion: tot.

Da findet jemand mitten in der Corona-Pandemie vor Jahren Schulschließungen falsch oder erkennt in der Impfung eine größere Gefahr als im Virus: postwendend Gesellschaftsfeind, ja Menschenfeind!

Ein ergebnisoffener Diskurs hingegen – und nur der ist sinnvoll – setzt die Bereitschaft voraus, sich überhaupt verständigen zu wollen. Wie wäre es also, statt ständiger Erregungs-, Empörungs- und Eskalationsspiralen, mit dem Konzept einer Kommunikation der Zuwendung: mit einer Haltung also, die erst einmal grundsätzlich anerkennt, dass der Andere genauso Recht haben könnte wie man selbst?

Warum sollte es nicht möglich sein, in einem Satz die israelische Militärpolitik zu kritisieren und zugleich den Massenmord der Hamas scharf zu verurteilen? Wieso kann man ungesteuerte Migrationspolitik nicht für einen großen Fehler halten, ohne gleich als Faschist zu gelten? Und warum genau bitte kann man nicht an biologisch begründeter Zweigeschlechtlichkeit festhalten, ohne postwendend als ‚transfeindlich‘ gebrandmarkt zu werden? Das bedeutet ja doch in gar keinem Fall, Transpersonen das Recht abzusprechen, ihr Leben so zu führen, wie sie es möchten.