Kommentar

Schwarzfahren abschaffen - anstatt die Strafen dafür

05:22 Minuten In deutschen Großstädten sind Fahrgäste im ÖPNV auch öfter mal ohne Ticket unterwegs - das Bundesjustizministerium will das Schwarzfahren entkriminalisieren. © picture alliance / Caro Kadatz / Caro Kadatz

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In der Politik wird darüber nachgedacht, das Schwarzfahren zu entkriminalisieren, denn Ersatzfreiheitsstrafen gelten als unverhältnismäßig und teuer. Doch weder moralische noch ökonomische Gründe sollten das Recht nach Belieben biegen oder dehnen.