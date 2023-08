Der Sammelband "Oh Boy" mit Beiträgen unter anderem von Friedemann Karig, Kim de l'Horizon und Dinçer Güçyeter will nach Angaben des Verlags "Diskurse und Debatten anstoßen und die Prinzipien männlicher Sozialisation hinterfragen" . Dazu gehöre es auch, männliche Täterschaft zu thematisieren. Die Texte seien "mutige Selbstbefragungen" in Zeiten toxischer Männlichkeit und nicht festgelegter Geschlechtsidentitäten.