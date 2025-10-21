DDR-Zeitzeugin

Schwierige Flucht mit glücklichem Ende

37:47 Minuten Renate Werwigk-Schneider setzt sich dafür ein, die Geschichte und die Verbrechen der DDR besonders den jüngeren Menschen nahezubringen. © picture alliance / dpa / Maurizio Gambarini

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Zweimal versuchte Renate Werwigk-Schneider aus der DDR zu fliehen, beide Male wurde sie gefasst und landete im Gefängnis. Heute erzählt die 86-Jährige vor Schulklassen aus ihrem Leben – und wie ihre lange Fluchtgeschichte am Ende doch noch gut ausging.