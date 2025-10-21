DDR-Zeitzeugin
Renate Werwigk-Schneider setzt sich dafür ein, die Geschichte und die Verbrechen der DDR besonders den jüngeren Menschen nahezubringen.
Schwierige Flucht mit glücklichem Ende
37:47 Minuten
Zweimal versuchte Renate Werwigk-Schneider aus der DDR zu fliehen, beide Male wurde sie gefasst und landete im Gefängnis. Heute erzählt die 86-Jährige vor Schulklassen aus ihrem Leben – und wie ihre lange Fluchtgeschichte am Ende doch noch gut ausging.