DDR-Zeitzeugin

Schwierige Flucht mit glücklichem Ende

37:47 Minuten
Die Zeitzeugin Renate Werwigk-Schneider posiert in Berlin in der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde in der Sonderausstellung "Freigekauft - Wege aus der DDR-Haft".
Renate Werwigk-Schneider setzt sich dafür ein, die Geschichte und die Verbrechen der DDR besonders den jüngeren Menschen nahezubringen. © picture alliance / dpa / Maurizio Gambarini
Katrin Heise |
Zweimal versuchte Renate Werwigk-Schneider aus der DDR zu fliehen, beide Male wurde sie gefasst und landete im Gefängnis. Heute erzählt die 86-Jährige vor Schulklassen aus ihrem Leben – und wie ihre lange Fluchtgeschichte am Ende doch noch gut ausging.
