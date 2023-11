Wer viel im Internet surft, wird vermutlich schon mal über eines dieser Bilderrätsel gestolpert sein: Auf einem Foto, das in quadratische Kacheln unterteilt ist, muss der Nutzer diejenigen auswählen, auf denen eine Ampel oder Kreuzung zu erkennen ist. Mit diesen sogenannten Captchas soll bewiesen werden, dass man ein Mensch und kein Roboter ist, der das Netz mit Suchanfragen flutet. Eine nervige Fleißarbeit. Doch es gibt Menschen, die damit ihr Geld verdienen müssen.

In Ländern wie Kenia, Indien und Venezuela sitzen Tausende Klickarbeiter vor ihren Bildschirmen, um im Auftrag großer Tech-Konzerne Daten zu labeln. Für ein paar Dollar am Tag klicken sie sich in mühevoller und monotoner Kleinstarbeit durch Bilder oder Videoaufnahmen, um darin beispielsweise Bäume und Fußgänger zu kennzeichnen.