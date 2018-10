Es war kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs 1918: In Wilhelmshaven weigerten sich Matrosen und Heizer der Marine auszulaufen. Wie sieht die Bundeswehr heute die Befehlsverweigerung? Das erklärt der Militärhistoriker und Kapitän zur See Jörg Hillmann. Mehr

In Deutschland mangelt es an günstigen Wohnungen, vor allem in den Ballungsräumen. Mit hoher Verdichtung könne das anders werden, sagt der Architekt Andreas Becher am heutigen Welttag der Städte. Dem Markt dürfe man den Wohnungsbau nicht überlassen. Mehr