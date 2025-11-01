Katja Gloger

Das Versagen der deutschen Russland-Politik

29:48 Minuten
Bundeskanzlerin Angela Merkel umarmt am 1. Juni 2012 Wladimir Putin im Bundeskanzleramt in Berlin.
Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (hier im Jahr 2012 mit Wladimir Putin) setzte die Abhängigkeit vom russischen Gas mit dem Bau von Nord Stream 2 fort © picture alliance / SvenSimon / Annegret Hilse
Schröder, Gerhard |
Audio herunterladen
Es sei richtig gewesen, bei Putin anfangs auf Entspannung, politischen Dialog und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu setzen, sagt Russland-Expertin Katja Gloger. Spätestens mit der Annexion der Krim sei dieser Ansatz aber gescheitert gewesen.
DasLogo des Podcasts Tacheles zeigt die Beine und Füße eines Menschen in Turnschuhen und Jeans, von oben herab fotografiert. Auf dem Asphalt unter seinen Füßen sind Pfeile in verschiedene Richtungen aufgemalt
Aus dem PodcastTacheles

Podcast hören

PodcastTacheles

DasLogo des Podcasts Tacheles zeigt die Beine und Füße eines Menschen in Turnschuhen und Jeans, von oben herab fotografiert. Auf dem Asphalt unter seinen Füßen sind Pfeile in verschiedene Richtungen aufgemalt

In dieser halben Stunden wird Klartext gesprochen. Es geht um Personen, Fakten, Meinungen. Wir... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zu Russland und Nord Stream
Zur Startseite