Katja Gloger

Das Versagen der deutschen Russland-Politik

29:48 Minuten Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (hier im Jahr 2012 mit Wladimir Putin) setzte die Abhängigkeit vom russischen Gas mit dem Bau von Nord Stream 2 fort © picture alliance / SvenSimon / Annegret Hilse

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Es sei richtig gewesen, bei Putin anfangs auf Entspannung, politischen Dialog und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu setzen, sagt Russland-Expertin Katja Gloger. Spätestens mit der Annexion der Krim sei dieser Ansatz aber gescheitert gewesen.