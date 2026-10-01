    Das PEOPLE Festival kehrt mit 180 Künstlern zurück ins Funkhaus Berlin

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    Michelberger, Nadine; Michelberger, Tom |
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