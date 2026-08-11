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Das National Youth Orchestra der USA beim Festival Young Euro Classic
108:40 Minuten
© Deutschlandradio
K. Canellakis/Ltg., K. Gerstein/Klavier, Werke von Bartók, Gershwin Barber
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11. August 2026, 20:00 Uhr
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