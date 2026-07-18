Ost und West (3/7)

Der Riss in der Mitte

60:54 Minuten Nach der Euphorie des Mauerfalls und der Einheit kam vor allem im Osten die harte Katerstimmung - Klischees setzten sich fest, die das Bild von "Ossi" und "Wessi" bis heute prägen © picture alliance / dpa / Rainer Jensen

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1990-94: Die Crash-Jahre nach der Einheit, Ost und West prallen aufeinander. Euphorie weicht Frust. Missverständnisse, Brüche, Jammer-Ossis gegen Besser-Wessis. Warum kippte das Glück des Mauerfalls ins Trauma der Einheit? (Erstsendung 4.10.2025)