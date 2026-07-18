Ost und West (3/7)

Der Riss in der Mitte

60:54 Minuten
Ein Passant geht an einem Wandbild von Caspar Kirchner mit der deutschen Nationalflagge und dem Schriftzug "Ossi oder Wessi? vorbei.
Nach der Euphorie des Mauerfalls und der Einheit kam vor allem im Osten die harte Katerstimmung - Klischees setzten sich fest, die das Bild von "Ossi" und "Wessi" bis heute prägen © picture alliance / dpa / Rainer Jensen
Müller vom Hofe, Sophie / von Westphalen, Andreas |
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1990-94: Die Crash-Jahre nach der Einheit, Ost und West prallen aufeinander. Euphorie weicht Frust. Missverständnisse, Brüche, Jammer-Ossis gegen Besser-Wessis. Warum kippte das Glück des Mauerfalls ins Trauma der Einheit? (Erstsendung 4.10.2025)
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