    Das Ensemble Pygmalion unter Raphael Pichon mit Schubert, Wagner und Brahms

    102:50 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Franz Schubert / Richard Wagner / Johannes Brahms |
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