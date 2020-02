Das Ensemble Mosaik im Berliner AckerStadtPalast Experimente im Sprachlabor

Von Ulrike Klobes

Bisher hieß sie "UpToThree", in diesem Jahr wird die Konzertreihe des ensemble mosaik auf "UpToTen" erweitert. (Anja Weber)

Für den zweiten Teil seiner neuen Ausgabe des „Up to Three“-Minitaurfestivals hatte das Ensemble Mosaik im vergangenen Dezember den Sprechbohrer Harald Muenz, den Schauspieler Jakob Diehl und die Performerin Ute Wassermann eingeladen.

Passend zum Thema der vergangenen Festivalausgabe "Text und Sprache" legt Harald Muenz seinem Stück "devil's triangle" für Sprachperformer, Oboe und Saxofon eine imaginäre Theaterhandlung zugrunde. Ein konkreter Ablauf oder Personenangaben fehlen zwar, aber trotzdem ergibt sich ein in mehreren Sprachen gehaltenes Gewebe an Hinweisen, Feststellungen und Erzählfetzen, denn Reden, sagt Harald Muenz, bereite Handlungen vor, nehme sie vorweg und ermögliche sie dadurch.

Rollentausch zwischen Mensch und Maschine

Der Komponist Martin Schüttler interessiert in seinem Stück "unechtes Sprechen" was passiert, wenn man die allseits anzutreffende Computerstimme wieder durch eine menschliche ersetzt. Wie fühlt es sich an, wenn ein Mensch anstelle einer Maschine spricht? Für dieses Experiment hat Jacob Diehl die künstliche Stimme so gut wie möglich imitiert.