Das Duo Kramb-Asal und Friedrich Thiele Studio auf: für junge Musiktalente

Von Carola Malter

Seit 2016 spielen Anne Luisa Kramb und Julius Asal als Duo. (Duo Kramb-Asal / Anne Deniz)

Das junge Duo Kramb-Asal spielte vor unseren Mikrofonen: die Violinsonate posthum von Maurice Ravel. Danach folgt Cellist Friedrich Thiele. Er ist neuer Solocellist der Dresdner Staatskapelle. Bei uns hat er neulich ein Werk von Henri Dutilleux eingespielt.

Der Weg auf die Bühne ist lang. Um gut für eine professionelle Musikerkarriere gerüstet zu sein, braucht es auch die Studioaufnahme, die Konzentration ganz auf die Musik, beste Technik und klangvolle Räume.

Deutschlandfunk Kultur lädt regelmäßig junge Talente ein, die bei uns oft ihre erste Visitenkarte abgeben.

Starkes Duo

Die Geigerin Anne Luisa Kramb und der Pianist Julius Asal studieren an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" in Berlin. Sie sind solistisch unterwegs, aber vor allem auch als Kammermusiker in ganz verschiedenen Besetzungen und Formationen.

Die "Sonate für Violine und Klavier" komponierte Maurice Ravel als 22-Jähriger. Die kühne Harmonik, für die er später berühmt wurde, weht hier schon aus der Ferne, doch veröffentlichen wollte Ravel sein Werk nicht. Das fand erst lange nach seinem Tod - im Jahr 1975 - statt.

Preisträger der ARD

Der Cellist Friedrich Thiele studierte in Weimar an der Hochschule für Musik "Franz Liszt". 2019 gewann er den Deutschen Musikwettbewerb. Im September 2019 erspielte er sich einen zweiten Preis und den Publikumspreis beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München.

Seit Oktober 2020 studierte der Cellist bei Wolfgang Emanuel Schmidt an der Kronberg Academy. Mit dem Preis des DMW erhielt der Cellist die Möglichkeit einer CD-Aufnahme im Deutschlandfunk Kultur. Das Debüt "Con moto" mit Werken von Brahms, Dutilleux, Schostakowitsch und Wieniawski spielte Friedrich Thiele mit der Pianistin Naoko Sonoda ein. Die Koproduktion mit dem Deutschen Musikrat ist beim Leipziger Label Genuin erschienen.

Die Staatskapelle Dresden hat Friedrich Thiele zum neuen Solocellisten des Orchesters ernannt. (Friedrich Thiele / René Gaens)

Inzwischen wurde bekannt, dass Friedrich Thiele neuer Solocellist in der Staatskapelle Dresden wird. Thiele kann damit in seiner Heimatstadt an führender Position wirken.

Maurice Ravel

Sonate für Violine und Klavier op. Posth.

Anne Luisa Kramb, Violine

Julius Asal, Klavier

Deutschlandfunk Kultur 2020

Henri Dutilleux

Trois Strophes sur le nom de Paul Sacher

Friedrich Thiele, Violoncello

Deutschlandfunk Kultur 2020 / Genuin