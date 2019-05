In "Was uns zusammenhält" breitet der Soziobiologe Mark Moffett ein beeindruckendes Panorama seines biologischen und anthropologischen Wissens aus - etwa, dass Menschen wie Ameisen anonyme Gesellschaften formen. Ein nicht immer stimmiges Thesenfeuerwerk. Mehr

Mark W. Moffett: "Was uns zusammenhält"

Adèle führt in Paris mit Richard ein bürgerliches Durchschnittsleben. Was er lange nicht weiß: Adèle lebt mit anderen Männern ihre sexuellen Obsessionen aus. "All das zu verlieren" von Leïla Slimani ist kein Buch für romantische Seelen, urteilt unser Kritiker.Mehr