Kaum jemand kennt ihre Namen, dabei haben Künstlerinnen den Dadaismus, eine der subversivsten Kunstströmungen des 20. Jahrhunderts, entscheidend geprägt. Während man die Namen von Sophie Taeuber-Arp, Hannah Höch und Emmy Ball-Hennings vielleicht schon einmal gehört hat, lässt sich das von Suzanne Duchamp, Marta Hegemann, Elsa von Freytag-Loringhoven oder Agnes Arntz kaum behaupten. Dabei waren auch sie in den Zentren der Bewegung wie Zürich, Berlin oder New York aktiv; experimentierten mit Bild, Schrift, Ton und Tanz.

Nach Ausstellungen unter anderem in Berlin, Hamburg und Dresden, die sich Künstlerinnen des 16. bis 19. Jahrhunderts widmeten, zeigt die Schau im Arp-Museum in Rolandseck nun Künstlerinnen der Avantgarde zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wer also waren die Dada-Künstlerinnen, und was haben sie uns heute zu sagen?