Coronavirus Die Leipziger Buchmesse ist abgesagt

Dieses Bild gibt es 2020 nicht: Eine Besucherin der Leipziger Buchmesse blättert in einem Buch am Stand der Muthesius Kunsthochschule Kiel. (picture alliance/Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa)

Lange hatten die deutschsprachigen Verlage gehofft, verschont zu werden, nun aber trifft es auch sie: Der Branchentreff im März, die Leipziger Buchmesse, wurde abgesagt. Der Grund sind das Coronavirus und die daraus resultierenden Einschränkungen für öffentliche Veranstaltungen.

Die Leipziger Buchmesse findet in diesem Jahr nicht statt. Das teilte die Stadt Leipzig am Mittag mit. Hintergrund der Absage sind die Vorsichtsmaßnahmen für öffentliche Veranstaltungen aufgrund des Coronavirus.

Die Messe sollte am Abend des 11. März eröffnet werden und bis Sonntagabend (15. März) dauern. Etwa 2.500 Aussteller aus 51 Ländern hatten sich für den traditionsreichen Branchentreff angemeldet. Im vergangenen Jahr konnten die Veranstalter rund 300.000 Besucher auf dem Messegelände und den begleitenden Veranstaltungen in der Stadt begrüßen.

"Die Stadt Leipzig und die Leipziger Messe haben gemeinsam entschieden, die Buchmesse abzusagen", teilte ein Stadtsprecher am Dienstag mit. Es handle sich um eine Präventionsmaßnahme, damit sich das Virus in Deutschland nicht weiter ausbreiten könne.

Leipzig ist als Publikumsmesse wichtig

Für die Buchbranche sei eine solche Absage ein ziemlicher Einschnitt, sagt René Aguigah, Ressortleiter Literatur in Deutschlandfunk Kultur. Er habe es in den vergangenen 20 Jahren nicht erlebt, dass eine Buchmesse abgesagt wurde. "Es ist vielleicht etwas weniger dramatisch als die Meldung, wenn die Frankfurter Buchmesse, die größte Messe der Welt, abgesagt werden würde." Aber auch Leipzig sei in Deutschland als Publikumsmesse wichtig und werde als "das Frühjahrsereignis der Buch- und Medienbranche" betrachtet. Jahr für Jahr erziele Leipzig dabei neue Besucherrekorde: "Wenn das ausfällt, ist tatsächlich ein zentraler Ort im deutschen Jahreskalender der Buchbranche weg."

Unklarheit um die Verleihung des Leipziger Buchpreises

Und die Autorin Ines Geipel ergänzte: "Grundsätzlich ist das eine richtige Entscheidung." Wenn man die Gegebenheiten in Leipzig kenne, reiche eine einzige mit dem Coronavirus infizierte Person aus, um tausende mit anzustecken.



In Leipzig sei immer der erste Tag der Messe interessant, an dem der Leipziger Buchpreis verliehen werde, sagte Aguigah. Das geschehe in drei Kategorien: Belletristik, Sachbuch und Übersetzungen. "Da ist jetzt schon interessant, wie damit verfahren wird – ich kann mir nicht vorstellen, dass man das ausfallen lässt." Möglicherweise werde der Preis ohne Publikum verliehen.

Kretschmer: Gesundheit und Sicherheit gehen vor

In einer ersten Stellungnahme erklärte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, sicher sei die Leipziger Buchmesse ein wichtiger Treffpunkt für Menschen aus der ganzen Welt, doch gingen Gesundheit und Sicherheit in diesem Fall vor. Noch am Wochenende hatten die Veranstalter erklärt, dass die Messe stattfinden werde.

In den vergangenen Tagen waren in Deutschland bereits mehrere Großveranstaltungen abgesagt oder mit Einschränkungen belegt worden, darunter die Berliner Touristikmesse ITB. Auch der Pariser "Salon du Livre" Ende März wurde bereits vom Terminkalender gestrichen.