Nach Corona-Impfstoff

Biontech will mit mRNA-Technik gegen Krebs kämpfen

05:24 Minuten Bis es Medikamente oder Impfungen gegen Krebs geben könnte, ist es noch ein langer Weg © picture alliance / dpa / Sebastian Christoph Gollnow

Sartori, Christina · 05. April 2023, 08:37 Uhr

Die Firma Biontech will den Bereich der Krebsbehandlung ausbauen und hat zwei Milliardendeals mit Firmen abgeschlossen, die auf dem Feld forschen. Auch für eigene Studien mit der mRNA-Technologie will Biontech Geld in die Hand nehmen – und verdienen.