Inselmusik Berlin 1983

Cornelius Cardew: The great learning

53:26 Minuten Reproduktion einer Kalligrafie des "Großen Lernens" des Kalligrafen Zhao Mengfu im Kunfuziustempel in Tainan, Taiwan © Unsplash / Neil Lu

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email

"Das Große Lernen" ist eines der vier klassischen Bücher des Konfuzianismus. Mit "The Great Learning" (1968-70, rev. 1972) schuf Cornelius Cardew ein groß angelegtes Stück experimenteller Musik, basierend auf den ersten sieben Paragraphen des konfuzianischen Textes. Seine Freunde und Weggefährten John Tilbury und Frederic Rzewski haben es 1983 bei der Inselmusik mit einstudiert.