Inselmusik Berlin 1983
Reproduktion einer Kalligrafie des "Großen Lernens" des Kalligrafen Zhao Mengfu im Kunfuziustempel in Tainan, Taiwan © Unsplash / Neil Lu
Cornelius Cardew: The great learning
53:26 Minuten
"Das Große Lernen" ist eines der vier klassischen Bücher des Konfuzianismus. Mit "The Great Learning" (1968-70, rev. 1972) schuf Cornelius Cardew ein groß angelegtes Stück experimenteller Musik, basierend auf den ersten sieben Paragraphen des konfuzianischen Textes. Seine Freunde und Weggefährten John Tilbury und Frederic Rzewski haben es 1983 bei der Inselmusik mit einstudiert.