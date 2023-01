Comic "Ahmadjan und der Wiedehopf"

Der Berthold Leibinger Comicbuchpreis 2023 geht an die Hamburger Comic-Künstlerin Maren Amini und ihren Vater, den afghanischen Künstler Ahmadjan Amini , für das Comic-Projekt „Ahmadjan und der Wiedehopf“. Darin erzählt sie die Lebensgeschichte Ahmadjans. Zugleich wird in dem Comic auch die zerrissene Geschichte des modernen Afghanistans behandelt.

Die Geschichte beginnt in den 50er-Jahren im afghanischen Pandschir-Tal. Dort, wo der kleine Ahmadjan in Armut und soziale Kälte hineingeboren wird, bis er einen Reiher trifft. Dieser Reiher war in Wirklichkeit der Onkel ihres Vaters, sagt Maren Amini. Er bezahlte damals ein Festessen zu Ehren seines Neffen, der als bester Schüler der Provinz zu einer Eignungsprüfung zugelassen worden war.