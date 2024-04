Comedian Oliver Polak

"Ich will kein pseudomoralistischer Kabarettist sein"

40:09 Minuten Oliver Polak ist als Stand-up-Comedian und als Autor bekannt. In seinem Podcast "Schlagertalk" spricht er in jeder der sechs Folgen mit den unterschiedlichsten Protagonisten dieses speziellen Musikgenres. © Michael Baumgärtner

Heise, Katrin · 19. April 2024, 09:05 Uhr

In seinen Stand-Up-Programmen bedient sich Oliver Polak an Stereotypen und schwarzem Humor. Immer wieder Thema: Sein Aufwachsen in einer jüdischen Familie. Jetzt hat er sich in einem Deutschlandradio-Podcast mit dem Schlageruniversum beschäftigt.