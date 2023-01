Ex-Colonia Dignidad in Chile

Am Wochenende ist gewöhnlich Hochbetrieb in der Villa Baviera, was übersetzt etwa „Bayerisches Dorf“ bedeutet. Vier Autostunden südlich der chilenischen Hauptstadt Santiago liegt der Ort idyllisch zwischen grünen Wiesen und Feldern in einem Andental vor schneebedeckten Berggipfeln.

Die 1961 gegründete deutsche Siedlung, die als Colonia Dignidad in die Geschichte einging, ist heute eine touristische Attraktion.

Die gute Luft, das Gebäck und die Wurstwaren aus eigener Produktion sowie außergewöhnliche touristische Angebote locken die Gäste. Man kann in Holzwannen mit heißem Wasser baden oder Touren im Unimog über das Gelände buchen.

In der Siedlung leben heute etwa 110 Personen, davon rund 30 Kinder. Sie betreiben Land- und Forstwirtschaft, auch eine Hühnerfarm. Aber der Tourismus ist die wichtigste Einnahmequelle in der ehemaligen Colonia Dignidad.

Der Ort, der weltweit bekannt wurde für Missbrauch und Zwangsarbeit seiner Bewohner, und an dem politische Gefangene gefoltert und ermordet wurden, ist heute ein touristisches Ziel für Wochenendausflügler.

Nichts erinnert an das Grauen

Sektenchef Paul Schäfer missbrauchte und vergewaltigte als Laienprediger und Jugendpfleger in Deutschland bereits Kinder. Als er 1961 angezeigt wurde, setzte er sich mit einigen Getreuen nach Chile ab und entzog sich damit der deutschen Justiz. Rund 300 Anhänger folgten ihm. Die Siedlung wurde als gemeinnützig anerkannt.

Ab 1973 kooperierte die Führung der Colonia Dignidad eng mit der Pinochet-Diktatur und stellte das Gelände für Folter und Mord an Oppositionellen zur Verfügung. Im Gegenzug ließ man Paul Schäfer gewähren.

Erst 1996 zeigten chilenische Familien, deren Kinder in der Siedlung vergewaltigt wurden, Paul Schäfer an. Er floh nach Argentinien, wurde gefasst und starb 2010 im Gefängnis.

25 Jahre nach der Flucht des Sektenchefs finden sich auf dem Gelände fast keine Erinnerungen, vor allem keine Erklärungen für die Gräuel, die hier stattgefunden haben. Dabei sollte hier ein Dokumentationszentrum entstehen. Eine Bildungsstätte. Ein Ort des Gedenkens.

Forderung nach einem Ort des Gedenkens in der Villa Baviera: Transparente bei einer Zeremonie für die verschwundenen politischen Gefangenen. © Deutschlandradio / Ute Löhning

Das fordern die Angehörigen der Verschwundenen und andere Opfergruppen und grundsätzlich bekennen sich auch die deutsche und die chilenische Regierung dazu. Aber die Verhandlungen verlaufen schleppend.

Betroffene, Organisationen der Zivilgesellschaft, Experten und Expertinnen aus der Gedenkstättenarbeit drängen darauf, im Jahr 2023 endlich mit der Errichtung einer Gedenkstätte zu beginnen. Denn am 11. September 2023 jährt sich zum 50. Mal der chilenische Militärputsch unter Augusto Pinochet. Ein historisches Datum, das eng mit der Geschichte der Colonia Dignidad verknüpft ist.

"Wir fordern ein Ende des Tourismus"

„Wir richten uns an unsere verschwundenen Angehörigen, nicht an die Colonos,“ erklärt Myrna Troncoso, Vertreterin einer chilenischen Angehörigeninitiative. Gegen die Colonos, die Bewohnerinnen und Bewohner, hat sie im Prinzip nichts.

Wir sind nicht im Krieg mit diesen Leuten. Aber jedes Mal, wenn wir in die Colonia fahren, fordern wir ein Ende des Tourismus an diesem Ort, der ein Ort der Erinnerung sein sollte. Myrna Troncoso, Vertreterin einer chilenischen Angehörigeninitiative

Ein Ende des Tourismus ist nicht absehbar, aber immerhin ist er eingeschränkt worden. Bierfeste, Schuhplattler-Aufführungen und Hochzeitsfeiern im bayrischen Stil gibt es nicht mehr. Das ist auch der Arbeit einer deutsch-chilenischen Expertenkommission zu verdanken, die seit 2014 ein Konzept für eine Gedenkstätte entwirft, welches die unterschiedlichen Leidensgeschichten berücksichtigt.

Ein Gedenkort für alle Opfergruppen

Mitglied dieses Gremiums ist unter anderem die Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen, Elke Gryglewski. Sie bringt Erfahrungen in der Arbeit mit verschiedenen, teils konkurrierenden Betroffenengruppen an einem Gedenkort mit. Zuletzt war sie im Dezember 2022 in Chile.

„Wir haben in diesem Jahr zum achten Mal mit den unterschiedlichen Opfergruppen gearbeitet,“ resümiert Elke Gryglewski. Es gäbe die Colonos, also die Bewohnerinnen und Bewohner. Sie mussten Zwangsarbeit leisten, wurden sexuell missbraucht und ihrer Freiheit beraubt. Außerdem: die Angehörigen von Verschwundenen, die vom Geheimdienst DINA der chilenischen Militärdiktatur in die Colonia Dignidad verschleppt wurden. Hunderte Oppositionelle wurden auf dem Gelände der Siedlung gefoltert, Dutzende ermordet. Weitere Opfergruppen sind die unrechtmäßig Adoptierten und die Landarbeiterfamilien, die Anfang der 1970er Jahre, als Paul Schäfer die Kolonie gründete, vertrieben wurden.

Entsprechend dem Expertenvorschlag, so Elke Gryglewski, sollen sie alle in der geplanten Gedenk- und Dokumentationsstätte angemessen repräsentiert werden. Dass sich bisher so wenig getan hat, liegt an der Politik, meint Elke Gryglewski. Die Opfergruppen hätten sich bereits bewegt.

„Wenn man das vergleicht zum Jahr 2014, als keine der unterschiedlichen Gruppen auch nur ansatzweise mit einer anderen Opfergruppe sprechen konnte, sondern nur Vorurteile gegenüber den anderen bestand, ist das ein unendlich großer Erfolg“, sagt sie. „Dass sie nicht nur miteinander sprechen, sondern dass sie sich auch austauschen können über ihre Bedürfnisse. Da ist eine große Empathie inzwischen vorhanden.“

2023 könnte den Wandel bringen

Politisch setzten sich aus Deutschland kommend Frank-Walter Steinmeier, Bodo Ramelow und immer wieder Renate Künast bei ihren Besuchen in der Villa Baviera für den Bau einer Gedenkstätte ein.

Haydee Oberreuter spricht bei einer Gedenkveranstaltung für die Verschwundenen: Sie war selbst politische Gefangene der Diktatur und ist heute Staatssekretärin für Menschenrechte im chilenischen Justizministerium. © Deutschlandradio / Ute Löhning

Jahrelang hatte aber die rechte Vorgängerregierung Chiles die Aufarbeitung blockiert. Nach einem Regierungswechsel im vergangenen Jahr sieht die Staatssekretärin für Menschenrechte im chilenischen Justizministerium, Haydee Oberreuter, neue Möglichkeiten.

„Glücklicherweise haben wir jetzt die Chance, mit der chilenischen Regierung, für die das Thema der Menschenrechte zentrale Bedeutung hat, und mit der fortschrittlichen deutschen Regierung bei diesem Thema voranzukommen“, sagt sie.

Die Bundestagsabgeordnete der Grünen Renate Künast will die Auseinandersetzung in Deutschland weiterführen, und hat dabei auch das historische Datum am 11. September 2023 im Blick, wenn sich der Putsch in Chile zum 50. Mal jährt.

Ich träume, dass wir dann vielleicht im September selbst auch mal eine Debatte im Bundestag haben. Dass wir uns mal kritisch auseinandersetzen – auch offiziell – mit der Frage: Was war unser Fehler? Renate Künast, Bundestagsabgeordnete der Grünen