Coca-Cola oder Rheinmetall-Theater?

Wenn Theater ihre Namen verkaufen

41:57 Minuten Ganze neue Wege im Sponsoring: Das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau gibt den Namen des Literaturnobelpreisträger auf und die Namensrechte zum Verkauf frei. © Pawel Sosnowski

Das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau hat so große Geldprobleme, dass es seinen Namen an Sponsoren verkaufen will. Ein Gespräch über mangelndes Geld für die Kultur, Werbung als Notwehr und die Grenzen von gutem Marketing.