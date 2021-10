Ciani-Sophia Hoeder: "Wut und Böse"

Kummervoll umkreist eine Verlassene ihren ehemaligen Geliebten. Das ist nicht neu. Mythos und Literaturgeschichte schwingen mit in ihren Klagen. Botho Strauß hat ein anspielungsreiches Gewebe geflochten, für das sich einige Anstrengung lohnt. Mehr

In seinem neuen Buch verspricht der Psychologe Steven Pinker "eine Anleitung zum bessern Gebrauch des Verstandes". Und genau das liefert er auch. Doch Pinkerts Anleitung ist so kompliziert, dass sie den dringend benötigten Schub an Sachlichkeit kaum anstoßen wird.Mehr