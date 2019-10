Christoph Ransmayr "Eine Geschichte nimmt sich ihre Zeit"

Moderation: Stephan Karkowsky

Literaturpreise vergleicht der österreichische Schriftsteller Christoph Ransmayr gerne mit dem Lottospiel. Beides habe ihn nie interessiert, sagt er. Sein neuer Erzählband "Arznei gegen die Sterblichkeit" widmet sich aber der Dankesrede.

Stephan Karkowsky: Alle reden über Peter Handke. Wir finden: Es gibt in Österreich noch viel mehr gute Schriftsteller. Zu den besten zählt Christoph Ransmayr, bei dem ich mich immer frage, ob er eigentlich einen eigenen Raum zu Hause hat für die rund drei Dutzend Literaturpreise, die ihm bereits verliehen wurden.

In seinem neuen Büchlein gibt es für Ransmayr-Leser leider nichts wirklich Neues zu finden, dort sind nämlich drei Erzählungen, die in den letzten Monaten bereits in Zeitungen abgedruckt waren, zu sehen. Aber uns gibt dieser neue Band die Gelegenheit, mal wieder mit ihm selbst zu sprechen.

"Cox: oder Der Lauf der Zeit", das war Ihr letztes größeres Werk, 2016, da haben Sie einen englischen Uhrmacher für den Kaiser von China einen ewigen Chronometer bauen lassen. Und seitdem lassen Sie die Fans ja durchaus ein bisschen warten – weil Sie zu oft auf Preisverleihungen sind und keine Zeit finden zum Schreiben?

Ransmayr: Ach, die Zeit, die man für eine Erzählung braucht, die wählt man ja nicht einfach wie eine bestimmte Arbeitsperiode, von der man sagt, das ist diesem oder jenem Thema gewidmet, sondern eine Geschichte nimmt sich ihre Zeit selbst und man kann ihr nur folgen. Also wenn ich das könnte, wenn das so leicht kalkulierbar wäre, der Zeitabschnitt, den man einer Geschichte, einer Erzählung, einem Buch widmet, würde ich es tun. Aber das kann ich nicht.

Spielformen des Erzählens

Karkowsky: Ihr neuer Band heißt "Arznei gegen die Sterblichkeit", auf 65 Seiten sind drei Geschichten versammelt um die Danksagung als literarische Form. Wo kommen diese Essays her?

Ransmayr: Ja, diese Essays, beziehungsweise dieser kleine, schmale Band, ist nur ein schmaler Band in einer ganzen Reihe schmaler Bände, in denen sogenannten Spielformen des Erzählens vorgeführt werden, darunter so etwas wie die Tirade, wie die Bildergeschichte, wie der Dialog, bestimmte Reden. Also alles das sind Formen, in denen man Geschichten erzählen kann. Aber eine davon, eine dieser vielen Formen, und das ist eben der Band, ich weiß nicht mal, Nummer zehn oder Nummer elf, ist eben der Dankrede, also jener Geschichte gewidmet, die man zum Dank erzählt, weil man selbst in schriftlosen Gesellschaften von der Gemeinschaft, in der man sein Leben führt, mit Kleidung, mit Nahrung, mit Schutz, mit Unterkunft beschenkt wurde.

Nachdem auch diese Gesellschaften in so einem gewissen Sinn arbeitsteilig waren, hat sich dort schon entwickelt, was späterhin dann eben als Dankrede beispielsweise für einen Literaturpreis gehalten, geredet, geschrieben wurde. Und der Dank besteht ja nicht bloß in im weiteren Sinn Unterhaltung, mit der man sich bei einem Publikum bedankt, sondern vor allem auch darin, dass man die Menschen, von denen man da spricht und redet, auf die Ebene des Erzählens hebt. Und eine Gestalt, eine Figur, eine Erzählung wird in jedem Fall natürlich nicht ewig leben, aber ein bisschen länger leben als die physischen Vorbilder.

Karkowsky: Darum also "Arznei gegen die Sterblichkeit".

Ransmayr: Natürlich ist das ein sehr nachdrückliches Wort, weil natürlich, wie lang ein Leben oder eine Karriere sozusagen auch dauern mag – für immer dauert natürlich auch das nicht, selbst in den größten Ebenen, weil was sind denn selbst 2000 Jahre, 2500 Jahre, 3000 Jahre, in denen uns mythische Gestalten schon begleiten, gegenüber, sagen wir mal, den Zeitdauern, in denen sich astronomische, radioastronomische Überlegungen vollziehen?

Karkowsky: Nun ist ja so eine Dankesrede für die Zuhörer nicht selten ermüdend.

Ransmayr: Ja.

Geschichten statt Reden

Karkowsky: Da müssen oft formal strenge Regeln befolgt werden, es werden erst mal endlos viele Ehrengäste begrüßt, dann muss wirklich jeder auch mit Namen, mit Dank bedacht werden. Warum brechen Sie trotzdem eine Lanze dafür?

Ransmayr: Ja, für diese Reden will ich keine Lanze brechen. Ich habe in dem Sinn überhaupt nie Reden gehalten. Ich habe nie Leute direkt, Anwesende, Ehrenbürger oder Würdenträger, angesprochen, sondern ich habe mein eigenes Programm ernst genommen und den Anwesenden eine Geschichte erzählt.

Karkowsky: Ein Stück Literatur.

Ransmayr: Ja, das sollen die dann beurteilen, die mir zuhören oder die einen solchen Text lesen. Aber ich habe versucht, eine Geschichte, also natürlich so etwas wie Literatur zu erzählen.

Karkowsky: Auf der Frankfurter Buchmesse werden in den nächsten Tagen wieder sehr viele Dankesreden gehalten, die wenigsten leider so, wie Sie sich das vorstellen. Auch auf den diesjährigen Träger des Deutschen Buchpreises, Saša Stanišić, der hat gerade die Vergabe des Literaturnobelpreises an Peter Handke kritisiert, als er selber den Deutschen Buchpreis gekriegt hat, wegen Handkes pro-serbischer Haltung. Was meinen Sie, wie sollte man mit literarischen Preisträgern umgehen, die nach Ansicht einiger moralische Flecken auf der Weste haben?

Ransmayr: Ja, aber die Freiheit des völlig freien Umgangs mit Preisen und Preisträgern darf sich natürlich jeder nehmen. Ich habe mich für Literaturpreise, beziehungsweise für die großen Preise wie für den Nobelpreis, nie besonders interessiert, es sei denn, sie wurden an Menschen, deren Literatur mir wirklich sehr wichtig ist – wie John Maxwell Coetzee oder Alice Munro –, vergeben, dann habe ich mich für sie gefreut. Aber es gibt ja natürlich sehr viel mehr bewundernswerte Dichter, Erzähler, Dramatiker als die Zahl der Nobelpreisträger. Und nachdem ich mich eigentlich auch für Lotteriespiele nie interessiert habe und eine Spielform der Lotterie ist ja auch so ein Preis natürlich.

Karkowsky: Aber der Preis für Elfriede Jelinek 2004, haben Sie da nicht so ein bisschen was wie Nationalstolz empfunden?

Ransmayr: Also wenn man überhaupt in Verbindung mit Literatur so etwas wie Nationalstolz empfindet, dann ist man sowohl als Autor und als Dichter als auch als Leser und Zuhörer fehl am Platz.

Alles interessanter als Nobelpreis

Karkowsky: Oh. Und Peter Handke? Das ist ja nun der zweite innerhalb von 15 Jahren. Da wird es für Sie eng in den nächsten Jahren.

Ransmayr: Ich sagte Ihnen ja, ich bin an Lotterie nicht interessiert. Ich freue mich aber gerne mit anderen mit, wenn sie mir eben nahe sind. Mich würde die Art von Öffentlichkeit, in die jeder Mensch, der so einen Preis bekommt, katapultiert wird, so was würde mich eher bedrohen, mein Leben bedrohen, meine Arbeit bedrohen, meine Reisen. Also ich bin nicht interessiert. Aber das ist ja theoretisch.

Karkowsky: Würde Sie das nicht theoretisch interessieren, eine fiktive Dankesrede zu schreiben für den eigenen Literaturnobelpreis?

Ransmayr: Nein. Warum? Es gibt so viele Dinge, mit denen man fantastisch, also mit seiner Fantasie, mit seiner Sprache und seinem Erzählinstrumentarium spielen kann, warum also eine derartig, eher geistig schlichte Figur in die Welt setzen, wenn andere Themenstellungen, andere Gestalten, Erzählstränge weitaus, weitaus faszinierender und verlockender sind?

