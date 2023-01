Versöhnung in Gemeinden

Christen streiten auch nicht besser

08:54 Minuten Das Bedürfnis nach Versöhnung ist in christlichen Gemeinden groß - um sie zu erreichen muss aber erst mal der Konflikt zugelassen werden, weiß Pastor und Mediator Michael Noss. © imago / Ikon Images / Martin Hargreaves

Michael Noss im Gespräch mit Kirsten Dietrich · 29. Januar 2023, 14:40 Uhr

„Lasst euch versöhnen mit Gott!“ So steht es in der Bibel. Hilft das? Gewaltbetroffene kritisieren: In Kirchen wird zu schnell nach Versöhnung gerufen. Auch Christen müssen das Streiten und Versöhnen lernen, sagt der Baptistenpfarrer Michael Noss.