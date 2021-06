Chormusik aus Asien Vokal global

Gast: Johan Rooze, Chorleiter; Moderation: Haino Rindler

Internationale Preise sind extrem wichtig für die Chöre. Hier feiern indonesische Teilnehmer ihren Sieg anlässlich der vierten "World Chorus Competition" in Xiamen. (IMAGO / Xinhua)

Die Chorszene in Asien ist vielfältig und international orientiert. Chöre aus China, Indonesien oder von den Philippinen nehmen häufig sehr erfolgreich an internationalen Wettbewerben teil. Was macht die Chorszene in asiatischen Ländern aus?

Wie klingt Chormusik aus Vietnam, aus Südkorea, aus China, Japan, Indonesien oder von den Philippinen? In welchem Rahmen und auf dem Boden welcher Traditionen findet in diesen Ländern Chormusik statt und welchen Stellenwert hat sie?

Rege Teilnahme bei Wettbewerben

Diesen Fragen gehen wir gemeinsam mit dem in Südkorea lebenden Chorleiter Johan Rooze nach. Es geht auch um den Vergleich: Welche nationalen Unterschiede und Stilistiken gibt es? Warum nehmen sie so oft an Wettbewerben teil? Wie wichtig sind ihnen die Preise, die sie mit nach Hause bringen?

Dazu Musik u. a. vom Diocesan Boys’ School Choir (China), dem Paduan Suara Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Indonesien) oder dem Coro San Benildo (Philippinen).