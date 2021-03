Chor und Streichquartett zur Passion Vom Dunkel zum Licht

Moderation: Ruth Jarre

Kerzen erleuchten das Dunkel. (IMAGO / Martin Wagner)

Der "Jauna Muzika Chorus" aus Vilnius nutzt die Fastenzeit, um mit Werken von John Tavener und Max Richter Einkehr zu halten und Frieden zu finden. Dabei wird der Chor von einem Streichquartett begleiten und gedenkt zugleich Menschen, die den Sängerinnen und Sängern nahestanden.

Werke des britischen Komponisten John Tavener bilden das Zentrum des Programms. Er ist vor allem für seine geistliche Chormusik bekannt, Zeit seines Lebens hat er sich, ausgehend vom christlichen Glauben, mit allen großen Religionen beschäftigt und sich inspirieren lassen.

Mit Musik gedenken

Die ergänzenden Werke von Max Richter und Vidmantas Bartulis versteht der Chor als Widmung im Gedenken an kürzlich Verstorbene, die den Sängerinnen und Sängern wichtig waren.

Dabei ist in diesem Konzert aus der St. Katharinenkirche Vilnius die ungewöhnliche Kombination von Chorgesang mit Streichquartett zu erleben.

St. Katharina, Vilnius

Aufnahme vom 14.03.2021

John Tavener

"Today the Virgin"

"The Lamb"

"Funeral Ikos"

"The Bridegroom"

Max Richter

"On the Nature of Daylight"

Vidmantas Bartulis

"Saulute šviesioji"

John Tavener

"Mother of God, here I stand"

"As one who has slept"

Povilas Jacunskas, Violoncello

Mettis Quartet

Jauna Muzika Vilnius Municipal Chorus

Leitung: Vaclovas Augustinas