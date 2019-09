Chor.com Hannover 2019 Quo vadis, Chorwettbewerb?

Workshop mit Oliver Gies auf der Chor.com 2018 (Dt.Chorverband, Foto Rainer Engel)

Beim Festival der Vokalmusik gab es Konzerte, Workshops, Meisterkurse, viele Messestände und Podiumsgespräche zu aktuellen Fragen, die die Chorszene umtreiben.

Neben Workshops, Meisterkursen, Konzerten und den zahlreichen Ausstellern auf einer Chor.com gibt es viele Möglichkeiten, sich auszutauschen. Das war vom 13. bis 15. September 2019 in Hannover nicht anders.

Die Begegnungen sind von Anfang an ein wichtiger Bestandteil der Chor.com. Aktuelle Fragen werden auf dieser Plattform aufgeworfen, diskutiert, weiterbewegt und weiterverfolgt. Eines der Themen, die die deutsche Chorszene momentan beschäftigen, ist die Frage, wie man mit Wettbewerben umgeht. Welche Chorwettbewerbe gibt es? Wie erfolgreich sind sie - auch im internationalen Vergleich? Wie zeitgemäß sind sie? Braucht man neue Ausrichtungen?

Die Wettbewerbsszene ist in großer Bewegung, und im Fokus steht da auch der Spitzenwettbewerb in Deutschland, der "Deutsche Chorwettbewerb", der alle vier Jahre stattfindet.

Aufzeichnung aus dem Hannover Congress Centrum vom 14. September 2109

"Quo vadis, Deutscher Chorwettbewerb?"

Podiumsdiskussion mit

Ludwig Böhme,Chorleiter

Moritz Puschke, Künstlerischer Leiter Chor.com

Reiner Schuhenn, Juryvorsitz Deutsches Chorfest

Sonja Greiner, European Choral Association - Europa Cantat

Helmut Schubach, Projektleiter Deutscher Chorwettbewerb

Moderation: Haino Rindler

