Chor.com Hannover 2019

Moderation: Olga Hochweis

Talk mit R. Jarre, M. Puschke, N. Ruckhaber und W. Kössler (v.l.n.r.) (Jonathan Boese)

Beim Festival der Vokalmusik gab es Konzerte, Workshops, Meisterkurse, viele Messestände und Podiumsgespräche zu aktuellen Fragen, die die Chorszene umtreiben.

Die Laienchorszene wächst und mit ihr die Ansprüche der Chöre, auch an die Qualität ihres Managements. Doch das ist häufig noch selbst organisiert und ehrenamtlich. Dabei geht es darum, wie man seinen Chor sichtbar in der Chorlandschaft platziert. Wie organisiert man Konzerte? Wie sieht eine gute Website aus? Wie bedient man die sozialen Medien? Was macht gute Presseabreit aus? Das Interesse an Fortbildung in diesem Bereich wächst stetig, eine offizielle Ausbildung zur Chormangager*in gibt es bislang nicht. Ein Podiumsgespräch zum Berufsbild Chormanagement bei der chor.com in Hannover bot Bestandsaufnahme und Ausblicke.

Nina Ruckhaber, Deutsche Chorjugend, ehemals Managerin Jazzchor Freiburg

Wolfram Kössler, Chor- und Konzertmanagement Knabenchor Hannover

Moritz Puschke, Künstlerischer Leiter Chor.com

