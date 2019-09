Chor.com Hannover 2019 Ausbildungswege für Ensemble-Sängerinnen

Moderation: Carola Malter

Talkrunde mit P.Weigold, B.Schneider, H.Rehberg und K.Stok, Ltg.: Carola Malter (Dt. Chorverband/ Rüdiger Schestag)

Junge Sängerinnen und Sänger möchten oft Solisten werden. Dabei ist das Singen im Ensemble eine große künstlerische Herausforderung, die in der Ausbildung immer mehr in den Fokus rückt.

Das Singen in einem Chor ist harte Arbeit, denn längst sind die Sängerinnen und Sänger nicht mehr nur Spezialisten für eine Zeit oder Stilistik. Von einem Moment auf den anderen müssen sie im Konzert von der Renaissance in die Neuzeit "umswitchen", Alte und Neue Musik an einem Abend aufführen oder als schauspielernde Sängerinnen neue Podien und Räume erobern. "Profichorsänger" ist eine große künstlerische Herausforderung und auch ein Beruf, der sich in den letzten Jahren stark gewandelt hat.

Vielfalt entdecken

Dennoch träumen die meisten Studierenden nur von einer Karriere als Solist. Doch die MET oder die Mailänder Scala rufen in der Realität äußert selten an und der Arbeitsmarkt für Sängerinnen ist in einer globalen Welt schwierig geworden. Eine Alternative zur Ausübung des Sängerberufes als Solist ist die Mitwirkung z.B. in einem der Rundfunk- oder Opernchor, denn hier gibt es viele Vakanzen und unbesetzte Stellen.

"Viele wissen überhaupt nicht, wie vielseitig wir sind", sagt nicht nur der Chefdirigent des RIAS Kammerchores Justin Doyle. Die Musikhochschulen steuern langsam um, weg von der Solokarriere als einzige glücksbringende Berufsmöglichkeit.

Neue Wege

Auf der Chor.com Hannover diskutierten Experten über das Berufsbild des Profichorsängers sowie Ausbildungswege und die Realität im Job.

"Die Vielfalt entdecken"

Ausbildungswege junger Sängerinnen in professionellen Ensembles

Aufzeichnung vom 13. September 2019

Klaas Stok, Chefdirigent des NDR Chores

Prof. Paul Weigold, Leiter des Fachbereiches Gesang/ Oper der HMTMH

Bernhad Schneider, Tenor im Chor des Bayrischen Rundfunks

Hans Rehberg, Chordirektor des Rundfunkchores Berlin

Moderation: Carola Malter