Chinesische Raumsonde "Chang'e 4" Premiere für die Rückseite des Mondes

Dirk Lorenzen im Gespräch mit Pia Rauschenberger

Dieses Bild hat die chinesische Sonde "Chang'e 4" von der erdabgewandten Seite des Mondes gemacht. (imago / Xinhua )

Das Manöver galt als schwierig, aber die junge Weltraumnation China hat es nun geschafft. Erstmals ist eine Sonde auf der Mondrückseite gelandet. An Bord der "Chang'e 4" befindet sich ein rund 140 Kilogramm schweres Roboterfahrzeug.

Als erstes Land der Welt hat China eine Raumsonde auf die Rückseite des Mondes gebracht. Die unbemannte Sonde "Chang'e 4" landete am frühen Donnerstagmorgen am Aitken-Krater in der Nähe vom Südpol des Erdtrabanten. Im chinesischen Staatsfernsehen war von einer historischen Leistung und einem großen technologischen Durchbruch die Rede.

Dirk Lorenzen erklärt unter anderem, warum es bisher nicht möglich war, auf der von der Erde abgewandten Seite des Mondes zu landen.

Die chinesische Sonde "Chang'e 4" in einer Computersimulation auf der Mondoberfläche. (Xinhua)