Im Frühjahr warnten führende Entwickler von „künstlicher Intelligenz“ vor den Gefahren dieser Technologie. Unkontrolliert könnte sie unzählige Menschen überflüssig machen, die Welt mit Fake News überschwemmen oder gar – ultimative Steigerung – die Menschheit auslöschen. Und so forderten Bigshots wie Elon Musk ein Entwicklungsmoratorium – an das sie sich natürlich nicht hielten.

Die plakative Vernichtungsdrohung durch eine fehlfunktionierende oder in der feuilletonistischen Überspitzung gar bösartige Maschine belebt immer wieder die Diskussionen über die künstliche Intelligenz. Mir kommt da das Schild in den Sinn, das in Frankreich vor den unbeschränkten Bahnübergängen steht: „Attention. Un train en peut cacher un autre.“ Sinngemäß: "Der Zug, auf den Sie achten, könnte den hinter ihm heranrasenden verdecken.“