"Charlie Hebdo" und #MullahsGetOut

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung . Sie können die Anzeige jederzeit wieder deaktivieren.

Damit will das Heft die regierungskritischen Proteste im Land unterstützen. Die iranische Regierung fühlt sich prompt provoziert und hat den französischen Botschafter einberufen.

Wir sehen ähnliche Karikaturen über andere Genozide oder Völkermorde nicht. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass tote Menschen und Ermordung der Menschen nicht lustig sind. Das heißt nicht, dass wir uns nicht lustig machen dürfen. Es zeigt aber welche 'double standards' zwischen den Gesellschaften und auch Tote in anderen geografischen Orten spielen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung . Sie können die Anzeige jederzeit wieder deaktivieren.

In den Karikaturen sieht die Autorin vor allem den eurozentrischen, sexistischen Blick auf die Bewegung im Iran. Wenn im Iran aktuell Frauen getötet, vergewaltigt und eingesperrt werden und eine Karikatur die Frauen als Cowgirl darstellt, relativiere das am Ende nur die Brutalität, so Azimipour.