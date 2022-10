Carsten Wiebusch: Gesamtes Orgelwerk von César Franck

Im Zentrum der Wahrnehmung von César Franck als Orgelkomponist stehen die zwölf großformatigen, in drei Gruppen publizierten Werke, die hinsichtlich ihrer Dimension, ihres spieltechnischen Anspruchs, ihrer frappierenden Klangwirkungen und ihrer satztechnischen Komplexität zu den strahlkräftigen Beiträgen der Orgelliteratur gerechnet werden: die 1860 mit einer Vorfassung der Fantaisie op. 16 begonnenen und 1864 in Sainte-Clotilde erstmals vollständig uraufgeführten „Six pièces“ von 1878, sowie die in Francks Todesjahr komponierten „Trois Chorals“ in E-Dur, h-Moll und a-Moll.