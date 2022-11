Erinnerungen an Casablanca

Paul Henreid und Ingrid Bergman in zwei Gesprächen

54:11 Minuten Michael Curtiz' Antikriegsfilm "Casablanca" machte 1942 Ingrid Bergman unsterblich. Paul Henreid spielte neben ihr und Humphrey Bogart die dritte Hauptrolle. © imago / Cinema Publishers Collection / HA

Von Manfred Mayer und Waldemar Overkämping · 26.11.2022

Vor 80 Jahren – am 26. November 1942 – feierte einer der berühmtesten Filme der Kinogeschichte in New York seine Premiere. Zwei Radiobeiträge aus dem DDR-Rundfunk und dem RIAS erinnern daran, beide aus den 1980er Jahren.