Carsten "Erobique" Meyer Auf Tour mit dem "Tatortreiniger"

Carsten Meyer im Gespräch mit Andreas Müller

Szene aus dem "Tatortreiniger" mit Bjarne Mädel. Carsten Meyer hat den Soundtrack dazu komponiert und geht damit jetzt auf Tour. (NDR/Thorsten Jander)

Schwarzer Humor ist die Hauptzutat der Serie "Der Tatortreiniger", die sich über die Jahre zum TV-Hit entwickelt hat. Die Musik dazu hat der deutsche Musiker "Erobique" Carsten Meyer komponiert - und der geht jetzt mit dem Soundtrack auf Tour.

Die TV-Serie "Der Tatortreiniger" ist eine Rarität. Das ist nämlich komisches Fernsehen aus Deutschland - und inzwischen ein Hit geworden. Hauptfigur ist ein Gebäudereiniger, der an Tatorten die Spuren des Ablebens von Menschen beseitigt und dabei in bisweilen bizarre Situationen gerät.

Die Musik zur Serie hat Carsten "Erobique" Meyer komponiert - und jetzt gibt es sie sowohl auf einem Soundtrack als auch auf einer Tour zu hören.

Soundtracks der 60er als Referenz

"Musikalische Töne so zu erzählen, dass sie lustig sind - das geht auf jeden Fall", erzählt Meyer im Deutschlandfunk Kultur. Eine wichtige Referenz seien auf jeden Fall "diese tollen Soundtracks aus den 60er-Jahren, von Morricone oder von dem Franzosen François de Roubaix".

Beim Komponieren setze er dann auf eine Mischung:

"Ich liebe es, die Drehbücher zu lesen, weil die selber schon total witzig sind."

Musiker und Komponist Carsten Meyer - besser bekannt als Erobique - zwischen zwei seiner Vorbilder: Hans Rosenthal und Horst Jankowski. (Deutschlandradio - Andreas Buron)

Gleichzeitig mache er aber auch viel Musik "ins Blaue", die er dem Regisseur und dem Cutter dann in den Schnitt gebe - und die dort sehr genau angepasst und auf die passenden Szenen gelegt werde.

Ein popkultureller Kammermusikabend

Bei der Tour werde die Serie zwar nur bedingt eine Rolle spielen, so Meyer. Dafür sei er aber mit einem tollen Team an Instrumentalisten unterwegs. So wie der Tatortreiniger ein Kammerspiel sei, werde es "vielleicht so eher ein popkultureller Kammermusikabend werden."

Cover "Tatortreiniger Soundtracks" (NDR / A sexy Records)Info: "Tatortreiniger Soundtracks" von Carsten "Erobique" Meyer ist bei A sexy Records erschienen.