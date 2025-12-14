    Poesie statt Effekt: Das Flötenkonzert von Carl Reinecke

    109:36 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Peter-Lukas Graf, Hannah Bernitt |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastInterpretationen
    Zur Startseite