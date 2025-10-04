    Carl Philipp Emanuel Bachs Klavierkonzerte mit Michael Rische

    119:42 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Kammersymphonie/KO Leipzig/Berliner Barocksolisten |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastDie besondere Aufnahme
    Zur Startseite