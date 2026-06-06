Carl Maria von Weber

Der junge Wilde der Romantik

159:17 Minuten
Gemälde von Carl Maria von Weber gezeichnet von Carl Christian Vogel von Vogelstein
So wie die gleichaltrigen Brüder Grimm deutsche Märchen und Sagen sammelten, wollte Weber deutsche Geschichten zu deutschen Opern vertonen; wenigstens die Kunst sollte ein Bewusstsein für gemeinsame Geschichte schaffen. © picture alliance / akg-images
König, Jürgen |
Audio herunterladen
Den „deutschesten aller Musiker“ nannte ihn Richard Wagner und hat Carl Maria von Weber (1786–1826) damit keinen Gefallen getan. Denn was Wagner als Auszeichnung meinte, machte Weber zum Nationalhelden – und das wollte er nie sein.
Das Logo zum Podcast "Lange Nacht" zeigt eine Häuserzeile bei Nacht, in einigen Fenstern brennt Licht. Am Nachthimmel steht eine Mondsichel.
Aus dem PodcastLange Nacht

Podcast hören

PodcastLange Nacht

Das Logo zum Podcast "Lange Nacht" zeigt eine Häuserzeile bei Nacht, in einigen Fenstern brennt Licht. Am Nachthimmel steht eine Mondsichel.

Hier ist die Zeit für große Erzählungen: Drei Stunden für ein Thema aus Geschichte, Kunst,... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zum Thema
Zur Startseite