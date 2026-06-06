Carl Maria von Weber

Der junge Wilde der Romantik

159:17 Minuten So wie die gleichaltrigen Brüder Grimm deutsche Märchen und Sagen sammelten, wollte Weber deutsche Geschichten zu deutschen Opern vertonen; wenigstens die Kunst sollte ein Bewusstsein für gemeinsame Geschichte schaffen. © picture alliance / akg-images

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Den „deutschesten aller Musiker“ nannte ihn Richard Wagner und hat Carl Maria von Weber (1786–1826) damit keinen Gefallen getan. Denn was Wagner als Auszeichnung meinte, machte Weber zum Nationalhelden – und das wollte er nie sein.