DJ-Legende

„Electronic Generations“ heißt das neue Album von Carl Cox. Der britische DJ und Produzent hat die elektronische Tanzmusik von Anfang an mitgeprägt, ob in der Haçienda in Manchester, bei seiner Residency auf Ibiza oder sogar im britischen House of Commons – es gab in den letzten vier Jahrzehnten kaum eine legendäre Party, auf der Carl Cox nicht aufgelegt hätte.